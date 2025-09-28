In Hünenberg ZG scheitert die Ortsplanungsrevision an der Urne
Die Gemeinde Hünenberg ZG muss eine neue Ortsplanungsrevision ausarbeiten. Die am Sonntag den Stimmberechtigten vorgelegte Anpassung ist an der Urne gescheitert.
(Keystone-SDA) Wie die Gemeinde mitteilte, wurde die Vorlage mit einem Nein-Stimmenanteil von 55,9 Prozent abgelehnt. Die Stimmbeteiligung betrug 63 Prozent.
Der Gemeinderat zeigte sich in einer Mitteilung enttäuscht darüber, dass nach fünfjähriger Arbeit die Ortsplanungsrevision keine Mehrheit fand. Trotz eines frühen und umfangreichen Einbezugs der Bevölkerung sei diese mit dem Resultat nicht einverstanden, stellte er fest.
Erledigt ist das Thema damit aber nicht. Die Nutzungsplanung müsse revidiert werden, denn dies sei ein Gesetzesauftrag, erklärte der Gemeinderat.
Die zweite Vorlage, die Teilfestlegung des Gewässerraums, wurde dagegen mit einen Ja-Stimmenanteil von 63,2 Prozent angenommen.