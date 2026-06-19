In Ob- und Nidwalden steigt die Waldbrandgefahr

Keystone-SDA

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Das Feuerwehrinspektorat der Kantone Ob- und Nidwalden ruft die Bevölkerung dazu auf, im Wald und in dessen Nähe kein Feuer zu entfachen. Wegen der Hitzewelle sei die Waldbrandgefahr erheblich (Stufe 3 von 5).

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(Keystone-SDA) Im Vergleich zu anderen Jahren, habe es seit dem Frühling nur wenig geregnet, teilte das Feuerwehrinspektorat am Freitag mit. Die aktuelle Wetterlage bringe zudem viel Sonnenschein, hohe Temperaturen und sehr trockene Luft. Dazu kämen stetige Winde.

Brennbare Materialien trocknen deswegen in der Natur rasch aus. Die Bevölkerung werde aufgefordert, das Entfachen von Feuer im Wald und in Waldesnähe zu unterlassen, hiess es. Vor allem an gut besonnten Stellen bestehe die Gefahr, dass weggeworfene Raucherwaren oder Funken eines Grillfeuers Brände verursachen könnten.

Wenn im Freien doch ein Feuer entfacht wird, so ist dies nur auf fest eingerichteten Feuerstellen erlaubt. Bei Wind soll auf Feuern verzichtet werden. Das Feuer müsse zudem beaufsichtigt und vollständig gelöscht werden, teilte das Feuewehrinspektorat mit.