The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

In Ob- und Nidwalden steigt die Waldbrandgefahr

Keystone-SDA

Das Feuerwehrinspektorat der Kantone Ob- und Nidwalden ruft die Bevölkerung dazu auf, im Wald und in dessen Nähe kein Feuer zu entfachen. Wegen der Hitzewelle sei die Waldbrandgefahr erheblich (Stufe 3 von 5).

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Im Vergleich zu anderen Jahren, habe es seit dem Frühling nur wenig geregnet, teilte das Feuerwehrinspektorat am Freitag mit. Die aktuelle Wetterlage bringe zudem viel Sonnenschein, hohe Temperaturen und sehr trockene Luft. Dazu kämen stetige Winde.

Brennbare Materialien trocknen deswegen in der Natur rasch aus. Die Bevölkerung werde aufgefordert, das Entfachen von Feuer im Wald und in Waldesnähe zu unterlassen, hiess es. Vor allem an gut besonnten Stellen bestehe die Gefahr, dass weggeworfene Raucherwaren oder Funken eines Grillfeuers Brände verursachen könnten.

Wenn im Freien doch ein Feuer entfacht wird, so ist dies nur auf fest eingerichteten Feuerstellen erlaubt. Bei Wind soll auf Feuern verzichtet werden. Das Feuer müsse zudem beaufsichtigt und vollständig gelöscht werden, teilte das Feuewehrinspektorat mit.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft