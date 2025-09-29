In Sachseln OW ist am Wochenende mehrmals eingebrochen worden
Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag in Sachseln OW mehrere Einbrüche verübt. Über die Höhe der Beute und des Sachschadens lagen am Montagmorgen keine Angaben vor.
(Keystone-SDA) Wie die Kantonspolizei Obwalden am Montag mitteilte, wurde am Sonntag 01:30 Uhr ein Einbruch in eine Wohnung in Sachseln gemeldet. Die Polizei stellte darauf vor Ort fest, dass Unbekannte im selben Gebäude auch die Büros einer Unternehmung durchsucht haben und in eine weitere Wohnung eingebrochen sind.
Zudem sei in Sachseln in eine zweite Immobilie eingebrochen worden, teilte die Polizei mit. In Giswil OW sei ferner ein Geländefahrzeug von einem Hof gestohlen worden.
Die Kantonspolizei Obwalden leitete nach eigenen Angaben zusammen mit derjenigen aus Nidwalden ein Nahfahndung ein. Dabei wurde auch ein Hund eingesetzt. Die Täterschaft habe aber nicht lokalisiert werden können, hiess es in der Mitteilung.