In Solothurn brennt der Dachstock eines Mehrfamilienhauses

Keystone-SDA

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In Solothurn ist am Samstagmorgen im Dachstock eines Mehrfamilienhauses ein Brand ausgebrochen. Der Brand ist gemäss Polizeiangaben um 9 Uhr gemeldet worden.

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(Keystone-SDA) Die Löscharbeiten dauerten gemäss dem Newsportal blick.ch noch an. Im Moment gebe es keinen Hinweis auf Verletzte. Die Medienstelle der Kantonspolizei Solothurn bestätigte entsprechende Angaben gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Das Mehrfamilienhaus befindet sich im Nordwesten der Stadt an der Grenze zu Langendorf SO.