Ines Marita Schärer mit Bündner Kunstpreis ausgezeichnet

Keystone-SDA

Die Churer Künstlerin Ines Marita Schärer hat den diesjährigen Kunstpreis des Bündner Kunstvereins erhalten. Als Preisträgerin wird sie ihre Arbeiten in einer Einzelpräsentation im Bündner Kunstmuseum in Chur zeigen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Schärer hat zwei akustische Arbeiten zu der Jahresausstellung «à table!» im Bündner Kunstmuseum beigesteuert. Dafür, «aber auch für ihr vielschichtiges Werk und die immer sehr präzise Umsetzung ihrer Konzepte», werde Schärer als achte Preisträgerin mit dem Kunstpreis ausgezeichnet, schrieb Museum am Sonntag in einer Medienmitteilung.

Schärers Arbeiten umfassten Poesie, Performance, Klangkunst sowie experimentelle Musik, teilte das Museum weiter mit. Im Schreiben und Sprechen versuche die 1987 in Chur geborene Schärer Verbindungen von Wort, Körper und Raum in ihren Arbeiten sinnlich erlebbar zu machen. Ihr Interesse gelte der Vergänglichkeit sowie der Vielseitigkeit der gesprochenen Sprache, würdigte das Kunstmuseum

Schärer lebt und arbeitet derzeit in Brüssel.