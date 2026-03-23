Initiative für Proporzwahlen in Appenzell Innerrhoden lanciert

Keystone-SDA

Ein überparteiliches Komitee hat im Kanton Appenzell Innerrhoden eine Initiative für Proporzwahlen in den Grossen Rat lanciert. Bezirke mit zwölf oder mehr Sitzen, sollen künftig ihre Vertreterinnen und Vertreter im Verhältniswahlverfahren an der Urne wählen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Dies würde aktuell die Bezirke Appenzell und Schwende-Rüte betreffen, wie das Komitee in einer Mitteilung vom Montag schreibt. Kleinere Bezirke würden weiterhin nach heutigem System gewählt.

Das heutige Majorzwahlsystem an den Bezirksgemeinden benachteiligt nach Auffassung des Initiativkomitees kleinere politische Gruppierungen und Minderheiten. In einer modernen Demokratie sollten auch Minderheitsmeinungen angemessen in der Legislative vertreten sein, ist das Komitee der Ansicht. Die Initiative sieht eine Ergänzung der neuen Kantonsverfassung vor.

Das Initiativkomitee startet nun die Unterschriftensammlung. Ziel ist es, die Initiative bis Ende Mai 2026 einzureichen.