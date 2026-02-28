Insasse legt Feuer in Untersuchungsgefängnis Waaghof

Keystone-SDA

In einer Zelle des Untersuchungsgefängnisses Waaghof in Basel ist am Samstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Laut den Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt entfachte ein Insasse in seiner Zelle den Brand. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

(Keystone-SDA) Den Brand entfachte der Insasse gegen 15.15 Uhr, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am frühen Samstagabend mitteilte. Dies führte zu einer Rauchentwicklung.

Als die daraufhin alarmierte Feuerwehr eintraf, war der Brand bereits gelöscht. Die Feuerwehr musste jedoch Entrauchungsmassnahmen durchführen. Wegen des Einsatzes mussten die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) den Tramverkehr im Bereich der Inneren Margarethenstrasse vorübergehend einstellen.

Der genaue Hergang des Brandes war am Samstagnachmittag Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei, wie es weiter hiess.