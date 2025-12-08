Insel Gruppe und PSI kooperieren bei Behandlung von Augentumoren

Keystone-SDA

Berner Patientinnen und Patienten mit Augentumoren sollen einen koordinierten und schnellen Zugang zur Protonentherapie erhalten. Die Insel Gruppe und das Paul Scherrer Institut (PSI) im Kanton Aargau haben einen entsprechenden Kooperationsvertrag abgeschlossen.

(Keystone-SDA) Der Vertrag stelle sicher, dass Patientinnen und Patienten mit Tumoren im Bereich des Auges, insbesondere mit uvealen Melanomen, frühzeitig am Inselspital identifiziert und ohne Verzögerung in die spezialisierten Behandlungsprozesse am PSI eingebunden würden. Dies teilten das PSI mit Sitz in Villigen AG und die Insel Gruppe am Montag mit.

Standardisierte Abläufe, regelmässige interdisziplinäre Fallbesprechungen und eine abgestimmte Nachsorge gewährleisteten eine durchgehende Betreuung. Für Betroffene bedeute dies eine schnellere Behandlung, mehr Sicherheit und eine verlässlich koordinierte Versorgung.

Die Protonentherapie gehört zu den modernsten Formen der Strahlenbehandlung, wie es in der Medienmitteilung heisst. Sie erlaube eine submillimetergenaue Bestrahlung von Tumoren bei gleichzeitig bestmöglicher Schonung des umliegenden, gesunden Gewebes.

Dies sei ein entscheidender Vorteil bei der Behandlung des empfindlichen Auges. Die Protonentherapie bei einem Augentumor wird am PSI seit 1984 eingesetzt.