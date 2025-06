Intendantin des Luzerner Theaters geht zur Deutschen Oper am Rhein

Ab der Spielzeit 2027/2028 übernimmt Ina Karr die Generalintendanz der Deutschen Oper am Rhein Düsseldorf Duisburg. Damit endet ihr bisheriges Engagement als Intendantin am Luzerner Theater frühzeitig.

(Keystone-SDA) Bis Mitte 2027 werde Ina Karr weiter in Luzern tätig sein, wie das Luzerner Theater am Dienstag in einer Mitteilung festhielt. Dies werde eine geregelte Nachfolge ermöglichen.

Momentan liefen «Gespräche zur künftigen Leitunsgsstruktur». Diese sollen sicherstellen, dass das Luzerner Theater ab der Spielzeit 2027/2028 «in künstlerischer und betrieblicher Hinsicht mit hohem Anspruch und in gewohnter Qualität weitergeführt wird». Der Stiftungsrat will dazu gemäss Mitteilung im Spätsommer weiter informieren.

Die Ernennung zur Generalintendantin an der Deutschen Oper am Rhein ist für Ina Karr «Ausweis, dass unsere künstlerisch innovative, erfolgreiche Arbeit mit unseren Ensembles und allen Gewerken hier in Luzern international wahrgenommen wird», wie sie sich in der Mitteilung zitieren liess.

Der Stiftungsrat gratuliert und bedauert den Abgang. Dieser sei für das Luzerner Theater «in der aktuellen Situation mit unklarer Zukunftsperspektive eine Herausforderung», wie es in der Mitteilung weiter hiess.

Am 9. Februar lehnte die Stadtluzerner Stimmbevölkerung einen Projektierungskredit in Höhe von 13,8 Millionen Franken für einen Neubau des Luzerner Theaters ab. Der Nein-Anteil betrug 58 Prozent. Seither ist offen, wie es mit dem Haus weiter gehen wird.

Ina Karr hatte einen Vertrag bis 2031

Die gebürtige Stuttgarterin Karr ist seit der Spielzeit 2021/2022 Intendantin am Luzerner Theater. Ihren Vertrag hatte sie vor einem Jahr bis Sommer 2031 verlängert. Zuvor arbeitete sie am Nationaltheater Mannheim, am Oldenburgischen Staatstheater und an der Oper am Staatstheater Mainz.

Die Deutsche Oper am Rhein verfügt über zwei Stammbühnen, je eine in Düsseldorf und in Duisburg. Sie wird derzeit kommissarisch von Marwin Wendt geleitet.