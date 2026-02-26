Internetbetrüger erbeuten im Kanton Schwyz 500’000 Franken

Keystone-SDA

Die Zentralschweizer Polizeikorps warnen vor einer Betrugsform, bei der falsche Bankangestellte die Opfer telefonisch auffordern, ein Antivirusprogramm zu installieren. Im Kanton Schwyz hätten Täter letzte Woche auf diese Weise in einem Fall 500'000 Franken erbeutet.

(Keystone-SDA) Gemäss einer Mitteilung des Zentralschweizer Polizeikonkordats vom Donnerstag behaupten die angeblichen Bankangestellten, dass das E-Banking von einem Virus befallen worden sei. Sie forderten dann die Opfer auf, eine angebliches Virenscansoftware auf dem Computer zu installieren.

Das heruntergeladene Programm macht es den Betrügern jedoch möglich, aus der Ferne auf den Computer zuzugreifen. Wenn sich das Opfer im E-Banking anmeldet, leeren die Kriminellen die Konten. Oft werde auch das Mobiltelefon manipuliert, um die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu umgehen, hiess es.