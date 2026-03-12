The Swiss voice in the world since 1935
Iran feuert neue Welle von Raketen auf Israel

Keystone-SDA

Irans Luftstreitkräfte haben eine neue Welle an Raketen auf Ziele in Israel abgefeuert. Die Revolutionsgarden, Irans Elitestreitmacht, hätten ballistische Raketen auf Israel geschossen, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Mehr. In Israel wurde Raketenalarm ausgelöst.

1 Minute

(Keystone-SDA) Irans reguläre Streitkräfte meldeten unterdessen einen Angriff mit Kampfdrohnen auf militärische Ziele in Israel. Die Luftwaffenbasis Palmachim und der Militärflugplatz Ovda seien attackiert worden, hiess es in einer vom staatlichen iranischen Rundfunk verbreiteten Erklärung. Ein weiteres Ziel sei das Hauptquartier des Inlandsgeheimdienstes Schin Bet gewesen.

