Iran-Hoffnung und KI: Nasdaq 100 erstmals über 30’000 Punkten

Keystone-SDA

Börsen An der Wall Street ist der technologielastige Index Nasdaq 100 erstmals über die Marke von 30'000 Punkten gestiegen. Der Leitindex Dow Jones Industrial blieb nach dem langen Wochenende knapp unter seiner Bestmarke vom Freitag.

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(Keystone-SDA) Der breit gefasste S&P 500 erreichte aber ebenfalls einen Höchstwert. Neben der schon länger massgeblichen Fantasie rund um Künstliche Intelligenz (KI) legten die Indizes auch wegen der Hoffnung auf ein Rahmenabkommen im Iran-Krieg zu. In der Breite störte es nicht gross, dass neue Angriffe im Iran und im Libanon die laufenden Verhandlungen zur Beilegung des Kriegs überschatteten. Ein Marktbeobachter sieht in der militärischen Auseinandersetzung beide Seiten «immer noch näher an einem Abkommen als zuletzt».

Der S&P 500 legte am Ende um 0,61 Prozent auf 7.519,12 Punkte zu, während der Nasdaq 100 mit dem Rückenwind in puncto KI um 1,76 Prozent auf 30’001,32 Punkte stieg. Die beiden Indizes zeigten damit mehr Schwung als die Standardwerte, die im Dow mehr Gewicht haben. Dieser gab um 0,23 Prozent auf 50’461,68 Punkte nach. Für eine Bestmarke hätte er über 50’830 Punkte steigen müssen.

Im Technologiebereich waren Chipwerte einmal mehr der Taktgeber. Nachdem ihre Rally zuletzt eine Pause eingelegt und Anleger sich eher Branchenwerten in Asien und Europa gewidmet hatten, zieht nun auch wieder die Nachfrage nach US-Titeln an.

Stark gefragt waren auch Aktien von Weltraumunternehmen, die ihr Geschäft mit Raketen, Satelliten oder Lösungen dafür machen. Der bevorstehende Mega-Börsengang von SpaceX sorge weiter für Fantasie unter potenziellen Mit-Profiteuren, hiess es am Markt. Die Papiere von MDA Space, Firefly Aerospace und Redwire zogen zwischen 4 und 26 Prozent an.