Israel: Keine Pläne für Netanjahu-Besuch in den USA

Keystone-SDA

Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten hat Berichte zurückgewiesen, wonach Benjamin Netanjahu nächste Woche US-Präsident Donald Trump treffen soll.

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(Keystone-SDA) «Es ist nicht zu erwarten, dass Ministerpräsident Netanjahu nächste Woche in die USA reist», teilte sein Büro mit. Israels Regierungschef spreche aber häufig «mit seinem Freund Präsident Trump».

Mehrere Medien hatten zuvor von einem in der kommenden Woche anstehenden Treffen der beiden in den USA berichtet. Hintergrund seien die Gespräche zwischen Israel und dem Libanon sowie die Koordinierung mit den USA im Umgang mit dem Iran, hatte etwa die Zeitung «Israel Hajom» geschrieben.

Trump will bald Netanjahu und Libanons Präsidenten empfangen

Trump hatte in der vergangenen Woche angekündigt, dass er in naher Zukunft den israelischen Regierungschef sowie den libanesischen Präsidenten Joseph Aoun empfangen werde. Ein genaues Datum für ein solches Treffen nannte er aber zunächst nicht.

Zuletzt gab es in Washington zwei direkte Gespräche auf Botschafterebene zwischen den verfeindeten Ländern Israel und Libanon. Israel pocht dabei auf eine vollständige Entwaffnung der Hisbollah, der Libanon fordert einen kompletten Abzug der israelischen Armee aus dem Land.

Netanjahu hat Trump bereits mehrfach in den USA besucht, seitdem dieser wieder im Amt ist. Zuletzt war Israels Ministerpräsident im Februar im Weissen Haus – kurz bevor beide Länder den Krieg gegen den Iran begannen.