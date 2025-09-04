The Swiss voice in the world since 1935
Israels Verteidigungsminister droht Huthi mit biblischen Plagen

Keystone-SDA

Nach einem neuen Raketenangriff aus dem Jemen hat der israelische Verteidigungsminister Israel Katz der dortigen Huthi-Miliz mit den zehn biblischen Plagen gedroht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) «Die Plage der Finsternis, die Plage der Erstgeborenen – wir werden alle zehn Plagen vollenden», schrieb Katz auf der Plattform X. Die zehn biblischen Plagen waren Katastrophen, die gemäss der Bibel Ägypten heimsuchten, als der Pharao die Israeliten nicht aus der Sklaverei entlassen wollte.

Am frühen Morgen war erneut eine Rakete aus dem Jemen auf Israel abgefeuert worden – zum dritten Mal binnen weniger als 24 Stunden. Nach Angaben des israelischen Militärs ging das Geschoss «in einem offenen Gebiet ausserhalb des israelischen Territoriums» nieder. Am Mittwoch hatten die Huthi bei einem Raketenangriff auf Israel zum zweiten Mal seit August Streumunition eingesetzt, wie beide Seiten bestätigten.

Seit Beginn des Gaza-Kriegs im Oktober 2023 greift die jemenitische Huthi-Miliz Israel regelmässig mit Raketen und Drohnen an – als Ausdruck ihrer Solidarität mit der islamistischen Hamas. Israel attackiert seinerseits immer wieder Ziele im Jemen. Bei einem Luftangriff vor einer Woche waren der Huthi-Ministerpräsident Ahmed al-Rahaui, neun seiner Minister sowie zwei weitere Huthi-Vertreter getötet worden.

