IWB sanieren Hauptwasserleitung am Basler Leimgrubenweg

Keystone-SDA

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Die IWB erneuern ab dem 21. September in Basel eine Trinkwasser-Hauptleitung. Die Arbeiten am Leimgrubenweg beginnen am 21. September und führen zu Verkehrseinschränkungen.

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(Keystone-SDA) Die Bauarbeiten am Leimgrubenweg zwischen dem Dreispitzknoten und der Reinacherstrasse dauern voraussichtlich bis zum Frühjahr 2027, wie die IWB am Donnerstag mitteilten. Saniert würden zeitgleich auch weitere Versorgungsleitungen.

Um die Beeinträchtigungen gering zu halten, kommt gemäss Mitteilung ein grabenloses Verfahren zum Einsatz. Dabei werde eine neue, etwas kleinere Leitung in das bestehende Rohr eingezogen. Dies vermeide einen offenen Graben über die gesamte Länge.

Während der Bauzeit wird der Leimgrubenweg in Richtung Dreispitzknoten als Einbahnstrasse geführt. Zudem wird die Bushaltestelle Leimgrubenweg um rund 60 Meter verschoben.

Die Sanierung schliesst an ein anderes Infrastrukturprojekt an. Zuvor verlegten die IWB zwischen Herbst 2024 und Sommer 2026 mit der sogenannten Spülbohrung eine rund 1,3 Kilometer lange Leitung im Gebiet St. Jakob. Die Abschlussarbeiten dieses Projekts werden voraussichtlich bis Ende Oktober 2026 dauern, wie es weiter heisst.