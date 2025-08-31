The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Jazzfestival Willisau steigert Publikumsinteresse um 10 Prozent

Keystone-SDA

Die Organisatoren des Jazzfestivals Willisau haben am Sonntag eine positive Bilanz der 50. Ausgabe gezogen. Zehn Prozent mehr Menschen als in den Vorjahren seien zu den Konzerten erschienen und das Publikum sei begeistert gewesen, teilten sie mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) In der Mitteilung ist auch die Rede von einem vielseitigen und aktuellen Programm und einer entspannten und friedlichen Stimmung auf dem Gelände. Das Festival begann am 27. und endete am 31. August.

Schon in den Vorjahren hatten die Organisatoren jeweils keine Zahlen zum Zuhöreraufmarsch veröffentlicht, sondern nur geschrieben, wie sich der Publikumsaufmarsch im Vergleich zu anderen Jahren entwickelte.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
8 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
31 Likes
59 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft