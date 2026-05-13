Jazzschule Luzern kann Villa im Dreilindenpark befristet nutzen

Keystone-SDA

Die Stadt Luzern stellt die Villa und das Ökonomiegebäude des Dreilindenparks von August 2026 bis Dezember 2028 dem Verein Jazzschule Luzern zur Verfügung, wie sie am Mittwoch mitteilte. Anschliessend ist die Gesamtsanierung der drei Gebäude vorgesehen.

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(Keystone-SDA) Der Dreilindenpark ist mit einer Fläche von 35’000 Quadratmetern der grösste der Stadt Luzern. Zu ihm gehören die Villa Vicovaro, in der früher das Konservatorium untergebracht war, ein Ökonomiegebäude und ein Pförtnerhaus.

Während der befristeten Dauer kann die Jazzschule Luzern die Villa und das Ökonomiegebäude im Rahmen eines Gebrauchsleihvertrags nutzen und Kulturschaffenden aller Sparten als Proberäume, Ateliers und für Veranstaltungen zur Verfügung stellen, wie es weiter hiess. Kulturräume, insbesondere Proberäume, sind in Luzern ein rares Gut.

Die Stadt übernimmt den baulichen Unterhalt und die «übergeordnete Steuerung», während der Verein für den Betrieb verantwortlich ist. Die Nutzung ist für die Jazzschule kostenfrei, wie es weiter hiess.

Nach dem Ende der Übergangsnutzung 2028 ist eine Gesamtsanierung der Gebäude vorgesehen. Die Erneuerung der Liegenschaften dürfte bis 2031 dauern und nach ersten Schätzungen rund 9,5 Millionen Franken kosten, wie es im Mai 2025 hiess.