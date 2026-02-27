The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Jugendliche schlagen in Frauenfeld auf einen 48-Jährigen ein

Keystone-SDA

Ein 48-jähriger Mann hat sich am Donnerstagabend bei einer Auseinandersetzung beim Bahnhof Frauenfeld mittelschwer verletzt. Zwei Jugendliche traktierten den Mann mit Schlägen und Tritten, teilte die Kantonspolizei Thurgau am Freitag mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Zuvor kam es laut Polizei zwischen drei Jugendlichen und dem Mann zu gegenseitigen verbalen Pöbeleien. Anschliessend wendeten zwei der Jugendlichen Gewalt an. Daraufhin seien Passanten eingeschritten.

Der Rettungsdienst brachte den 48-Jährigen ins Spital. Die Polizei nahm die drei Jugendlichen vorübergehend fest und zeigte sie bei der Jugendanwaltschaft an.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft