Jugendliche schlagen in Frauenfeld auf einen 48-Jährigen ein

Ein 48-jähriger Mann hat sich am Donnerstagabend bei einer Auseinandersetzung beim Bahnhof Frauenfeld mittelschwer verletzt. Zwei Jugendliche traktierten den Mann mit Schlägen und Tritten, teilte die Kantonspolizei Thurgau am Freitag mit.

(Keystone-SDA) Zuvor kam es laut Polizei zwischen drei Jugendlichen und dem Mann zu gegenseitigen verbalen Pöbeleien. Anschliessend wendeten zwei der Jugendlichen Gewalt an. Daraufhin seien Passanten eingeschritten.

Der Rettungsdienst brachte den 48-Jährigen ins Spital. Die Polizei nahm die drei Jugendlichen vorübergehend fest und zeigte sie bei der Jugendanwaltschaft an.