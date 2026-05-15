Jugendlicher nach Einbrüchen in Garagen in Rothrist AG festgenommen

Keystone-SDA

Ein 15-Jähriger ist am Donnerstagabend in Rothrist AG von der Polizei auf frischer Tat festgenommen worden. Der junge Franzose steht im Verdacht, in zwei Garagenbetrieb eingebrochen zu sein.

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(Keystone-SDA) Ein Garagenbesitzer habe kurz vor 22.45 Uhr die Notrufzentrale alarmiert, teilte die Kantonspolizei Aargau am Freitag mit. Auf einer Überwachungskamera sei eine Person im Innern seines Betriebs am Galliweg zu erkennen gewesen, gab der Besitzer an.

Als die erste Patrouille am Ort des Geschehens eintraf, war die Person bereits geflüchtet. Bei der Fahndung hätten Einsatzkräfte bei einem anderen Garagenbetrieb am Industrieweg eine eingeschlagene Scheibe entdeckt.

Im Innern dieses Gebäudes sei eine Person sichtbar gewesen, die mit Hilfe eines Diensthundes angehalten und festgenommen worden sei. Der 15-jährige Franzose wurde nach Rücksprache mit der Jugendanwaltschaft inhaftiert.