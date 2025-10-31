Junger Motorradlenker nach Unfall auf A1 bei Rothrist AG verstorben

Keystone-SDA

Ein 17-jähriger Motorradlenker ist nach einem schweren Verkehrsunfall am vergangenen Samstag auf der Autobahn A1 bei Rothrist AG im Spital seinen Verletzungen erlegen. Das teilte die Kantonspolizei Solothurn am Freitag mit.

(Keystone-SDA) Der Motorradlenker hatte beabsichtigt, via Autobahneinfahrt Rothrist auf die Autobahn A1 in Richtung Bern zu fahren. Aus noch zu klärenden Gründen verlor er in der Rechtskurve der Autobahneinfahrt die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte.

Anschliessend schlitterte er gemäss Polizeiangaben auf den Normalstreifen der Autobahn, wo es zu einer Kollision mit einem Sattelmotorfahrzeug kam. Bei diesem Verkehrsunfall wurde der Motorradlenker schwer verletzt und in ein Spital gebracht.