Junger Scooter-Fahrer in Kreuzlingen bei Kollision verletzt

Keystone-SDA

Ein junger Scooter-Fahrer ist am Samstagabend in Kreuzlingen mittelschwer verletzt worden. Eine Autofahrerin kollidierte mit dem 13-Jährigen, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Junge wollte kurz vor 19.15 Uhr beim Kreisel beim Bärenplatz den Fussgängerstreifen überqueren. Eine 49-jährige Autofahrerin war auf der Hauptstrasse in Richtung Konstanz unterwegs, als es zur Kollision kam, wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb.

Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Spital. Die Polizei klärt die Unfallursache ab.