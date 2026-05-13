Kanton Aargau verzeichnet so viele Asylsuchende wie noch nie

Keystone-SDA

Der Kanton Aargau hat einen neuen Höchststand im Asylwesen erreicht: Per Ende März lebten 10'071 Personen aus dem Asylbereich in kommunalen und kantonalen Unterkünften.

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(Keystone-SDA) Die regulären Familien- und Männerunterkünfte sind zu 84 respektive 93 Prozent belegt, wie aus der Mitteilung des Sozialdepartement vom Mittwoch hervorging.

Der Kantonale Sozialdienst (KSD) betreibe derzeit 79 Asylunterkünfte. Die acht unterirdischen Notunterkünfte mit 1140 Plätzen seien aktuell zu rund 56 Prozent ausgelastet.

Um alle dem Kanton Aargau zugewiesenen Personen unterbringen zu können, eröffnet der Kantonale Sozialdienst neue Unterkünfte. Am 1. Juli nimmt gemäss Mitteilung eine Containersiedlung für Geflüchtete in Neuenhof den Betrieb auf.

Dort hätten 120 Personen Platz, vorgesehen sei die Unterbringung von Familien. Die Containersiedlung löse die bisherige Asylunterkunft in Neuenhof ab. Der KSD könne die Containersiedlung während fünf Jahren von der Grundstückeigentümerin Altura RE AG mieten. Der KSD wird die Betreuung in der Familienunterkunft mit eigenem Betreuungspersonal organisieren, wie es weiter hiess.