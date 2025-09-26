The Swiss voice in the world since 1935
Kanton Basel-Stadt will ein Hygienefahrzeug für die Berufsfeuerwehr

Keystone-SDA

Die Basler Berufsfeuerwehr soll ein Hygienefahrzeug erhalten. Der Kanton Basel-Stadt hat am Freitag eine entsprechende Ausschreibung veröffentlicht. Im Fahrzeug soll zum Beispiel kontaminiertes Einsatzmaterial abgelegt und abtransportiert werden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Berufsfeuerwehr des Kantons Basel-Stadt verfügt bisher nicht über ein solches Fahrzeug, wie es vonseiten des Justiz- und Sicherheitsdepartements (JSD) auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA heisst. Das Thema Einsatzstellenhygiene habe in den letzten Jahren in der Feuerwehrwelt zunehmend an Bedeutung gewonnen.

In erster Linie sollen die Einsatzkräfte vor krebserregenden Stoffen geschützt werden, wie JSD-Stabschef Alexis Seiler ausführt. Ihre Ausrüstung könne im Einsatz zum Beispiel mit Brandgasen oder Chemikalien kontaminiert werden. Deren Verschleppung soll verhindert und das Material der fachgerechten Reinigung oder Entsorgung zugeführt werden.

Zudem sollen sich die Einsatzkräfte im Hygienefahrzeug auch gleich mit Ersatzkleidung ausrüsten können, wie Seiler weiter schreibt. Material zur Anwendung der Massnahmen gemäss Hygienekonzept werde auch gleich mitgeführt. Zum Einsatz kommen soll das Fahrzeug bei bestätigten Brandereignissen und ABC-Einsätzen (bei atomaren, biologischen und chemischen Gefahren).

