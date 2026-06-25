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Kanton Bern mahnt wegen Waldbrandgefahr zu Vorsicht

Keystone-SDA

Die anhaltende Hitze und Trockenheit haben im Kanton Bern die Waldbrandgefahr verschärft. Mit den prognostizierten Niederschlägen in den kommenden Tagen dürfte sich die Lage immerhin nicht weiter verschlechtern. Der Kanton Bern ruft die Bevölkerung zu erhöhter Vorsicht im Umgang mit Feuer auf.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Von einem Feuerverbot sehen die Regierungsstatthalterämter im Moment jedoch ab, wie die kantonale Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion am Donnerstag mitteilte. Aktuell wird die Waldbrandgefahr im gesamten Kanton als erheblich eingestuft, also Stufe drei von fünf.

Die Behörden empfehlen, bei Wind sowie im oder am Wald auf Feuer zu verzichten. Wer ein Feuer im Freien macht, sollte befestigte Feuerstellen nutzen. Diese müssen vor dem Verlassen vollständig gelöscht und abgekühlt werden.

Sollte ein Feuer ausser Kontrolle geraten, muss unverzüglich die Feuerwehr alarmiert werden.

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