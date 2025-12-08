Kanton Bern neu Mitglied der Swiss Blockchain Federation

Keystone-SDA

Der Kanton Bern ist der Swiss Blockchain Federation beigetreten. Er will damit seine Rolle in der Schweizer Blockchain-Branche stärken, wie er am Montag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Initiative zum Beitritt zum Branchenverband Swiss Blockchain Federation (SBF) stamme von der Steuerverwaltung, schrieb der Kanton in einer Mitteilung. Deren Spezialistinnen und Spezialisten seien in der Arbeitsgruppe Steuern der SBF bereits aktiv. Zwischen Hochschulen, Wirtschaft und Verwaltung finde bereits ein «aktiver Transfer» statt.

Gemäss Website der SBF zählt sie bereits die Kantone Genf, Neuenburg, Tessin, Zug und Zürich zu ihren Mitgliedern. Mitglieder sind auch dutzende Firmen, Organisationen und Banken.

Die SBF engagiert sich für «bestmögliche Rahmenbedingen für das Blockchain-Ökosystem in der Schweiz» und baut Brücken zwischen Wirtschaft, Regulierung und Politik, wie sie weiter schreibt.

Die Blockchain ist eine Technologie, die sichere, nicht manipulierbare Transaktionen im Internet ermöglicht. Bekannt wurde die Technologie durch Kryptowährungen.