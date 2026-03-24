Kanton Bern verzeichnet Überschuss von 873 Millionen Franken

Keystone-SDA

Der Kanton Bern schliesst seine Jahresrechnung mit einem Ertragsüberschuss von 873 Millionen Franken deutlich besser ab als prognostiziert. Verantwortlich dafür sind jedoch Sondereffekte.

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(Keystone-SDA) Zum einen sind dies die Auflösung von Rückstellungen im Zusammenhang mit dem nicht umgesetzten Strassenprojekt Westast in Biel und zur Finanzierung der Bernischen Pensionskasse, die seit Ende 2025 vollkapitalisiert ist. Weiter hinzu kam die nicht eingeplante Gewinnausschüttung der Nationalbank, wie der stellvertretende Finanzverwalter, Immanuel Gfeller, am Dienstag vor den Medien erklärte.

Damit steht der Kanton deutlich besser da als mit dem budgetierten Überschuss von 242 Millionen Franken.

Wegen kommender finanzieller Herausforderungen, etwa im Zusammenhang mit der Abschaffung des Eigenmietwerts, der Gesundheitsversorgung oder der instabilen geopolitischen Lage, will der Kanton seine zurückhaltende Finanzpolitik weiterführen, wie Finanzdirektorin Astrid Bärtschi (Mitte) sagte.