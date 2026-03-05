Kanton Bern verzeichnet leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit

Keystone-SDA

Die Zahl der Arbeitslosen hat im Kanton Bern im Februar um 101 auf 13'196 Personen abgenommen. Die Quote sank von 2,4 auf 2,3 Prozent, wie die kantonale Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion (WEU) am Donnerstag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Den stärksten Rückgang verzeichnete die Branche der Maschinen-, Elektro-, Metall- und Uhrenindustrie (MEM). In diesem Bereich waren 73 Personen weniger arbeitslos als im Vormonat.

Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit im Februar war von saisonalen Effekten geprägt. So ist die Zahl der Arbeitslosen im Gastgewerbe (-38 Personen) und im Baugewerbe (-36 Personen) gesunken, wie die WEU in einer Mitteilung schrieb. Um solche saisonalen Einflüsse bereinigt, stieg die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Vormonat jedoch von 2,1 auf 2,2 Prozent.

In fünf von zehn Verwaltungskreisen ging die Arbeitslosigkeit zurück. In den übrigen blieb sie stabil oder nahm leicht zu. Verglichen mit dem Februar 2025 waren 1277 Personen mehr arbeitslos.