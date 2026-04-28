Kanton Bern warnt vor Ausbreitung der Asiatischen Hornisse

Keystone-SDA

Der Kanton Bern hat am Dienstag vor der Ausbreitung der Asiatischen Hornisse gewarnt. Er bittet die Bevölkerung, verdächtige Insekten oder Nester zu melden und fachgerecht entfernen zu lassen.

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(Keystone-SDA) Die Asiatische Hornisse ist eine gebietsfremde und invasive Art. Sie bedroht die einheimische Insektenvielfalt, wie aus einem Communiqué der kantonalen Umweltdirektion hervorgeht.

Die Bevölkerung soll verdächtige Insekten oder Nester fotografieren und über die nationale Meldeplattform www.asiatischehornisse.ch melden. Weil die Hornissen ihre Nester aggressiv verteidigen, soll ein selbständiges Bekämpfen unterlassen werden, wie es weiter hiess. Der Kanton lasse gemeldete Nester fachgerecht entfernen.

Die Königinnen der Asiatischen Hornissen beginnen gemäss der Umweltdirektion im Frühling mit dem Bau von kleinen, meist kugelförmigen Primärnestern. Sie befinden sich häufig an wettergeschützten Orten im Siedlungsgebiet, etwa unter Vordächern, bei Garagen und Unterständen, an Gebäuden sowie in Hecken und Büschen. Diese Primärnester seien in den kommenden Wochen besonders gut erkennbar.

Im Laufe des Sommers zügeln die Völker aus Platzmangel in der Regel in grössere Sekundärnester, wie es weiter hiess. Diese bauen sie in grosser Höhe in Baumkronen.

Je mehr Primärnester entdeckt und entfernt werden, desto wirkungsvoller kann die weitere Ausbreitung gebremst werden, so die Umweltdirektion.

Auf das Aufstellen von Fallen soll dabei verzichtet werden. Oft kämen darin zahlreiche andere Insekten zu Schaden, darunter auch geschützte Arten. Weiter hätten sie keinen wesentlichen Einfluss auf die Population der Asiatischen Hornisse.

www.asiatischehornisse.ch