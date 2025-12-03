Kanton Freiburg feiert seinen neuen Nationalratspräsidenten

Keystone-SDA

Der neue Nationalratspräsident Pierre-André Page (SVP) ist am Mittwoch in seinem Heimatkanton Freiburg feierlich empfangen worden. Ein Sonderzug machte zunächst Halt in Flamatt und fuhr dann Richtung Bulle und Romont weiter.

1 Minute

(Keystone-SDA) In Bulle und Romont trifft sich Page mit der Bevölkerung. Der offizielle Festakt findet am frühen Abend in Romont statt.

Noch am Vormittag leitete der 65-Jährige die Nationalratsdebatte im Bundeshaus. Zusammen mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft bestieg Page um 12:36 Uhr den Sonderzug.

Die Gesellschaft genoss zunächst im Salonwagen ein Picknick aus der Region, bevor der Zug einen ersten Halt in Flamatt FR einlegte. Auf dem Perron erwarteten die Behörden des Sensebezirks und der Gemeinde den Magistraten.

Danach fuhr der Sonderzug ohne Zwischenstopp in Freiburg weiter nach Bulle. «Wir konnten nicht überall hinfahren», erklärte der aus Châtonnaye bei Romont stammende Politiker. Er wolle «seine Verbundenheit mit dem Süden des Kantons Freiburg zum Ausdruck bringen».