Kanton Freiburg unterstützt Olympische Spiele in der Schweiz

Keystone-SDA

Der Kanton Freiburg unterstützt die Idee einer Olympiakandidatur der Schweiz für das Jahr 2038. Das hat der Staatsrat im Rahmen einer Vernehmlassung dem Bund am Freitag mitgeteilt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Im Grundsatz sei der Staatsrat mit dem angedachten Projekt einverstanden, insbesondere mit der Dimension und der Planung, heisst es in der Mitteilung.

2038 sollen erstmals seit 90 Jahren wieder Winterspiele in der Schweiz ausgetragen werden. Das Projekt beinhaltet Wettkämpfe in allen Landesteilen und Sprachregionen. Es will nach Möglichkeit auf bestehende Infrastruktur zurückgreifen.

Der Bund soll die Austragung der Spiele nach seinem Willen mit maximal 200 Millionen Franken unterstützen. Für allfällige Defizite sollen jedoch Private aufkommen. Freiburg zählt nicht zu den geplanten Austragungsorten.