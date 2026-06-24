Kanton Luzern darf elektronisches Abstimmen testen

Keystone-SDA

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Der Bundesrat hat dem Kanton Luzern eine Grundbewilligung für Versuche mit der elektronischen Stimmabgabe bei eidgenössischen Abstimmungen erteilt. Die Erlaubnis gilt für ein limitiertes Elektorat bis Ende November 2028.

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(Keystone-SDA) Damit ermöglicht die Landesregierung dem Kanton Luzern die Wiederaufnahme der E-Voting-Versuche. Luzern setzt das System der Post ein, das bereits in den Kantonen Basel-Stadt, St. Gallen, Thurgau und Graubünden läuft.

Die Bundeskanzlei zieht eine positive Bilanz der seit 2023 laufenden Versuche. Die Kantone konnten die E-Voting-Ergebnisse planmässig ermitteln – mit einer Ausnahme: Im März 2026 konnten in Basel-Stadt 2048 Stimmen wegen Fehlern bei der Handhabung von USB-Sticks nicht ausgezählt werden. Ein Systemfehler lag nicht vor. Der Bund erachtet eine Wiederholung des Vorfalls als sehr unwahrscheinlich.

6900 Personen können mitmachen

Luzern will E-Voting für die rund 6900 Auslandschweizer Stimmberechtigten öffnen. Beim Urnengang vom 27. September werden damit voraussichtlich 181’000 Stimmberechtigte in den Kantonen St. Gallen, Graubünden, Thurgau und Luzern zum E-Voting zugelassen sein. Das sind 3,24 Prozent aller Stimmberechtigten. Die Regierung von Basel-Stadt hatte nach der Panne vom März entschieden, die E-Voting-Versuche im laufenden Jahr auszusetzen.

E-Voting-Versuche sind in der Schweiz seit über 20 Jahren zugelassen. Im Kanton Luzern konnten von 2010 bis 2019 Auslandschweizerinnen und -schweizer auf diesem Kanal abstimmen. Damals wurde ein System des Kantons Genf genutzt.