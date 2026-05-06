Kanton Luzern tritt Swiss Blockchain Federation bei

Keystone-SDA

Die Swiss Blockchain Federation (SBF) erhält mit dem Kanton Luzern ein neues Mitglied. Es handelt sich um den siebten Mitgliedskanton der Vereinigung, die sich für die Interessen der Schweizer Blockchain-Sparte einsetzt.

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(Keystone-SDA) Der Kanton Luzern gehöre zu den zehn aktivsten Blockchain-Regionen der Schweiz, hiess es in einer Mitteilung der SBF vom Mittwoch.

Gemäss dem aktuellen «CV VC Crypto Top 50 Report» gebe es im Kanton 73 aktive Blockchain-Unternehmen. Der Kanton profitiere von der Verbindung eines «diversifizierten Wirtschaftsstandorts» mit der Nähe zu Bildungs- und Forschungsinstitutionen wie der Hochschule Luzern (HSLU) und der Universität Luzern.

Neben Luzern gehören bereits die Kantone Tessin, Zürich, Zug, Neuenburg, Genf und Bern der SBF an. Mit dem Zuwachs könne sich die Vereinigung noch wirkungsvoller für international wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen einsetzen, wird SBF-Präsident Heinz Tännler zitiert.

Insgesamt umfasst die 2018 gegründete Vereinigung rund 100 Mitglieder.