Kanton Zürich schliesst Rechnung 2025 mit hohem Gewinn ab

Der Kanton Zürich hat das Jahr 2025 mit einem Überschuss von 727 Millionen Franken abgeschlossen. Vor allem die Steuererträge schenkten höher ein als budgetiert.

(Keystone-SDA) 629 Millionen Franken mehr als erwartet nahm der Kanton Zürich bei den Steuern ein, wie er am Freitag mitteilte. Auch höhere Ausschüttungen der Nationalbank und der Axpo trugen zum guten Ergebnis bei.

Die höheren Einnahmen will der Kanton zum Schuldenabbau nutzen. Das gute Ergebnis kam trotz Senkung des Gewinnsteuersatzes von 8 auf 7 Prozent zustande.