Kantone Bern und Jura legen handwerkliche Ausbildung zusammen

Keystone-SDA

Die Kantone Bern und Jura spannen in der handwerklichen Berufsbildung zusammen. Die französischsprachigen Lernenden beider Kantone werden für den Theorieunterricht künftig aufgeteilt auf die Ausbildungszentren CEJEF im jurassischen Delsberg und CEFF Artisanat, das von Moutier nach Biel umziehen wird.

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(Keystone-SDA) Diese Umstrukturierung soll die Qualität der handwerklichen Ausbildungen stärken und gleichzeitig die Kompetenzen sowie die Nutzung der bestehenden Infrastrukturen optimieren, wie die Kantone Bern und Jura am Donnerstag in einer gemeinsamen Mitteilung festhielten. In der Vernehmlassung sei diese Harmonisierung auf breite Zustimmung gestossen.

Insbesondere liessen sich damit Doppelspurigkeiten zwischen dem Centre de formation professionnelle Berne francophone (CEFF) und der Handwerksabteilung des Centre jurassien d’enseignement et de formation (CEJEF) vermeiden. Diese beiden Einrichtungen sollen sich ergänzen und weiterhin Lernende aus Bern und dem Jura aufnehmen.

Lehrgänge werden aufgeteilt

Ab dem Schuljahr 2027 wird der Theorieunterricht jener Ausbildungen, die in beiden Kantonen angeboten werden, auf jeweils eines der Ausbildungszentren aufgeteilt. Maurerinnen und Maurer werden je nach angestrebtem Abschluss in Biel oder Delsberg unterrichtet. Das derzeit in Moutier ansässige CEFF wird infolge des Kantonswechsels nach Biel umziehen.

Lernende, die ihre Ausbildung vor August 2027 begonnen haben, sind von dieser Umstrukturierung nicht betroffen. Sie schliessen die Ausbildung an ihrem bisherigen Schulstandort ab.