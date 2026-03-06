Kantonspolizei Aargau erhält neuen Kripo-Chef

Keystone-SDA

Der 43-jährige Raphael Humbel ist ab Juni neuer Aargauer Kriminalpolizei-Chef. Er tritt die Nachfolge von Markus Gisin an, der von diesem Zeitpunkt an Vizedirektor des Bundesamts für Polizei (Fedpol) sein wird.

(Keystone-SDA) Humbel absolvierte im Jahr 2005 die Polizeischule, wie die Kantonspolizei Aargau am Freitag mitteilte. Nach der Kaderausbildung habe er verschiedene Führungsfunktionen in der Kriminalpolizei übernommen.

Humbel habe zahlreiche Einsätze bei Kapitalverbrechen geleitet und die umfangreichen Ermittlungen im Bereich Schwerkriminalität koordiniert. Mit seiner langjährigen Erfahrung als Polizeioffizier und als stellvertretender Abteilungschef erfülle er die hohen Anforderungen, schrieb die Kantonspolizei weiter.