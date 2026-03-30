Kantonspolizei Zürich verhaftet zwei Goldankäufer

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Zürich hat bei Goldankaufveranstaltungen in Dübendorf zwei Personen wegen des Verdachts auf Betrug und Wucher verhaftet. Bei einer gleichen Veranstaltung in Affoltern am Albis zeigte sie einen Goldankäufer an.

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(Keystone-SDA) Bei Kontrollen in Dübendorf stellte die Polizei am vergangenen Mittwoch und Freitag diverse Widerhandlungen fest. Sie nahm zwei Personen wegen des Verdachts auf Betrug und Wucher beim Ankauf von Gold fest, wie sie am Montag mitteilte.

Die beiden deutschen Staatsangehörigen im Alter von 25 und 26 Jahren verfügten weder über die erforderliche Bewilligung der Edelmetallkontrolle noch hielten sie sich an die Sorgfalts- und Dokumentationspflicht gemäss Edelmetallkontrollgesetz (EMGK), wie die Polizei schrieb.

Bei anschliessenden Hausdurchsuchungen wurden mehrere tausend Euro und Schweizer Franken sowie Schmuck und Münzen sichergestellt.

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Am Donnerstag kontrollierte die Kantonspolizei zusammen mit Mitarbeitenden des kantonalen Eichamts eine weitere Goldankaufveranstaltung in Affoltern am Albis.

Der anwesende Goldankäufer, ein 29-jähriger deutscher Staatsangehöriger, verfügte weder über die notwendige Bewilligung der Edelmetallkontrolle noch erfüllte er die gesetzlichen Dokumentationspflichten insbesondere im Zusammenhang mit der Ausstellung von Quittungen. Zudem fehlte eine gültige Arbeitsbewilligung und er führte keine ordnungsgemässe Buchhaltung.

Vor Ort stellte die Polizei rund 80 Gramm Gold sowie mehrere tausend Franken Bargeld sicher und beendete die Veranstaltung. Der Goldankäufer wurde angezeigt.