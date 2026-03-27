Kantonsspital Baselland begrüsst Standortentscheid der Regierung

Keystone-SDA

Das Kantonsspital Baselland (KSBL) begrüsst den am Freitag von der Regierung gefällten Entscheid bezüglicher seiner künftigen Standorte. "Der Entscheid schafft für uns Klarheit", sagte Barbara Staehelin Verwaltungsratspräsident des Spitals, am Freitag vor den Medien.

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(Keystone-SDA) «Wir schätzen das enorm. Das KSBL braucht Klarheit», sagte Staehelin weiter. Es sei entscheidend, dass der Prozess nun verlässlich vorangehe. «Wir haben jetzt etwas, das zeitlich planbar, finanziell tragbar und organisatorisch umsetzbar ist», betonte sie.

In Liestal freut man sich, dass man das Spital behalten kann. «Der Stadtrat ist erfreut, dass der Regierungsrat sich dazu entschieden hat, den Spitalstandort in Liestal weiterzubetreiben und zu modernisieren», heisst es vonseiten der Stadt.

Unterschiedliche Reaktionen von Parteien

Die Baselbieter SP befürwortet den Entscheid der Regierung, wie aus ihrer Medienmitteilung hervorgeht. Der Regierungsrat habe mit der Weiterentwicklung der beiden bisherigen Standorte mit einer verstärkten Ambulantisierung die «richtige Wahl» getroffen.

Die FDP nimmt den Entscheid «zur Kenntnis», wie sie schreibt. Sie will ihn noch parteiintern vertieft prüfen. Ihre Haltung wolle sie erst nach diesem Prozess kommunizieren.

Bei der GLP kommt der Standortentscheid schlecht an. Sie bezeichnet ihn in ihrer Mitteilung als «strategischen Fehlentscheid». Sie befürchte, dass das Kostenwachstum im Gesundheitsbereich mit dem Festhalten an alter Infrastruktur nicht gebremst werden könne.

KSBL soll zwei Standorte behalten

Am Freitag kündigte die Baselbieter Regierung, dass sie an den bisherigen Spitalstandorten Bruderholz und Liestal festhalten will. Damit entschied sie sich gegen eine Ein-Standort-Variante mit einem Spital in Pratteln BL.

Als nächstes wird sich die zuständige Kommission des Landrats mit der Vorlage der Regierung auseinandersetzen, bevor das Parlament über das weitere Vorgehen entscheidet.