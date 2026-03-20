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Kantonsspital Baselland erzielt Gewinn von 2,8 Millionen Franken

Keystone-SDA

Das Kantonsspital Baselland (KSBL) hat 2025 einen Gewinn von 2,8 Millionen Franken verbucht. Der Betriebsertrag stieg um 21 Millionen auf 481 Millionen Franken, wie das Spital am Freitag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Gründe für das positive Ergebnis seien vor allem eine verbesserte Effizienz im Personaleinsatz und ein gutes Patientenaufkommen, heisst es weiter.

Im 2024 hatte das KSBL noch einen Verlust von 6,7 Millionen Franken erlitten. Die detaillierten Ergebnisse des KSBL werden Mitte April veröffentlicht.

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