The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Katar: Vermitteln nicht zwischen USA und Iran

Keystone-SDA

Katar vermittelt nach eigener Darstellung nicht zwischen den USA und dem Iran. Der Pressesprecher des katarischen Aussenministeriums, Madschid al-Ansari, sagte dazu vor Journalisten: "Wir waren nicht in diese Gespräche involviert."

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Al-Ansari antwortete dabei auf Nachfragen zu Äusserungen von US-Präsident Donald Trump, der angedrohte Angriffe auf iranische Energieanlagen vorerst verschoben und von «produktiven Gesprächen» mit dem Iran gesprochen hatte. «Unser Hauptanliegen und unser Fokus liegen derzeit darauf, unser Land zu schützen und diplomatische Schritte zu unternehmen, damit das passiert», sagte Al-Ansari.

Eine komplette Zerstörung Irans sei keine Option, sagte der Sprecher. «Wir in der Golfregion glauben an gemeinsames Nebeneinander. Wir glauben daran, auf den Iran zuzugehen.»

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft