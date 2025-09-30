The Swiss voice in the world since 1935
Katar blickt vorsichtig optimistisch auf Trumps Gaza-Plan

Keystone-SDA

Der Golfstaat Katar blickt mit vorsichtigem Optimismus auf den Friedensplan von US-Präsident Donald Trump für den Gazastreifen.

(Keystone-SDA) «Es ist zu früh, um über Antworten zu sprechen, aber wir sind optimistisch über den Plan», sagte der katarische Aussenamtssprecher Madschid al-Ansari. Der Plan biete eine umfassende Perspektive für ein Ende des Kriegs in Gaza.

Katar und Ägypten vermitteln zusammen mit den USA in dem Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas. Die Rolle Katars schien unklar, nachdem Israel das Golfemirat direkt angegriffen hatte mit dem erklärten Ziel, in Doha die Führungsspitze der Hamas zu treffen. Später stellte Katar aber klar, an den diplomatischen Bemühungen festhalten zu wollen.

Die Hamas sei nun dabei, den Plan zu prüfen, sagte al-Ansari. Heute sei zudem noch ein Treffen mit Vertretern der Türkei geplant, um über den Plan zu beraten. «Unser Ziel heute ist, diesen tragischen Krieg zu beenden.»

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

