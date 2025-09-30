Katar blickt vorsichtig optimistisch auf Trumps Gaza-Plan
Der Golfstaat Katar blickt mit vorsichtigem Optimismus auf den Friedensplan von US-Präsident Donald Trump für den Gazastreifen.
(Keystone-SDA) «Es ist zu früh, um über Antworten zu sprechen, aber wir sind optimistisch über den Plan», sagte der katarische Aussenamtssprecher Madschid al-Ansari. Der Plan biete eine umfassende Perspektive für ein Ende des Kriegs in Gaza.
Katar und Ägypten vermitteln zusammen mit den USA in dem Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas. Die Rolle Katars schien unklar, nachdem Israel das Golfemirat direkt angegriffen hatte mit dem erklärten Ziel, in Doha die Führungsspitze der Hamas zu treffen. Später stellte Katar aber klar, an den diplomatischen Bemühungen festhalten zu wollen.
Die Hamas sei nun dabei, den Plan zu prüfen, sagte al-Ansari. Heute sei zudem noch ein Treffen mit Vertretern der Türkei geplant, um über den Plan zu beraten. «Unser Ziel heute ist, diesen tragischen Krieg zu beenden.»