Kaulitz-Zwillinge rätseln über das Schweizerdeutsch

Keystone-SDA

Die Kaulitz-Zwillinge sind begeistert von der Schweiz. In ihrem Podcast rätseln sie aber über den Gebrauch der Schweizerdeutschen Sprache.

(Keystone-SDA) Rund um die Fashion Week in Paris verweilte Tom Kaulitz kurz in der Schweiz. «Ich muss sagen, die Schweizer möchte ich ganz kurz lieb grüssen, weil ich die Schweizer einfach so gern mag. Egal, wo ich sie treffe, ich hab nur positive Erfahrungen mit Schweizern gemacht bisher», sagte der Gitarrist und Musikproduzent im Podcast «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood». Blick berichtete online am Freitag.

Eine Sache an der Schweiz lasse ihn aber nicht los. «Da frag ich mich bis heute: Warum ist es eigentlich so, dass die uns gut verstehen und wir sie nicht? Das geht mir nicht auf», sagte Tom. Eine wirkliche Antwort auf dieses «Mysterium» finden die beiden nicht.

Vielmehr fragen sie sich danach, wie der Unterricht in den Schweizer Schulen ablaufe. «Also, in der Schule, würde ich jetzt sagen, kriegen die ja auch Hochdeutsch beigebracht, oder?», fragte sich Sänger Bill Kaulitz. Schweizer Hörerinnen und Hörer zeigten sich hilfsbereit und kommentierten unter der Folge auf Spotify und gaben Antwort auf die Fragen der Zwillinge.

Bill und Tom gründeten gemeinsam die Band Tokio Hotel. Mit dem Song «Durch den Monsun» gelang ihnen 2005 der Durchbruch. Tom ist der Ehemann von Topmodel Heidi Klum.