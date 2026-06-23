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Keine Verletzten bei Waldbrand in Unterseen

Keystone-SDA

Bei einem Waldbrand in Unterseen hat es am Dienstagnachmittag keine Verletzten gegeben. Das Feuer in unwegsamem Gelände wurde unter anderem mit einem Löschhelikopter bekämpft, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Brand am Hang in Richtung Beatenberg wurde der Kantonspolizei Bern kurz nach 13.30 Uhr gemeldet. Die Einsatzkräfte brachten das Feuer unter Kontrolle.

Als Ursache dürfte ein technischer Defekt an einem Akku eines Arbeitsgerätes infrage kommen, hiess es in der Mitteilung weiter. Das Gerät sei für Waldarbeiten benötigt worden, und das Feuer habe auf den Wald übergegriffen.

Während des Einsatzes sperrten die Behörden die Beatenbergstrasse komplett. Im Einsatz standen die Feuerwehren Bödeli und Beatenberg, ein Löschhelikopter sowie verschiedene Kräfte der Kantonspolizei Bern.

Ein Video des Brandes verbreitete sich zunächst über das Internetportal «20 Minuten». Eine Sprecherin der Kantonspolizei bestätigte am späteren Nachmittag den Löscheinsatz.

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