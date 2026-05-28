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Kerenzerbergtunnel bleibt mehrere Wochen gesperrt

Keystone-SDA

Wegen Bauarbeiten bleibt der Kerenzerbergtunnel in Glarus vom 1. Juni bis am 26. Juni wochentags durchgehend zu. Der Autoverkehr wird umgeleitet.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Konkret dauert die Sperrung gemäss einer Mitteilung des Bundesamtes für Strassen jeweils von Sonntag, 22 Uhr, bis Freitag, 12 Uhr. An den Wochenenden ist der knapp sechs Kilometer lange Tunnel hingegen befahrbar.

Der Verkehr wird während der Sperrungen im Gegenverkehr über die Seestrecke umgeleitet. Grund für die Schliessung sind Abbruch- und Betonarbeiten im Tunnel. Ausserdem wird die Brücke über den Escherkanal saniert.

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