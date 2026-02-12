Kesselhaus der Papierfabrik Utzenstorf bleibt erhalten

Der Kanton Bern will nichts wissen von einem Abbruch des Kesselhauses auf dem Gelände der ehemaligen Papierfabrik in Utzenstorf. Auf dem Areal planen die Migros Aare, die Post und Digitec/Galaxus ein Logistikzentrum. Dafür hätte das Kesselhaus weichen sollen.

(Keystone-SDA) Doch der Berner Heimatschutz wehrte sich gegen den Abbruch dieses Baudenkmals und letzten Zeugen der 125-jährigen Geschichte der Papierfabrikation in Utzenstorf.

Die kantonale Bau- und Verkehrsdirektion hat eine entsprechende Beschwerde gutgeheissen, wie die Berner Tamedia-Publikationen am Donnerstag als erste berichteten. Der Entscheid wurde nicht weitergezogen.

Die ehemalige Heizzentrale sei ein geschütztes Objekt, kam der Kanton zum Schluss. Es dürfe nicht abgerissen werden. Die Migros habe das Areal im Wissen um die Bedeutung des Kesselhauses übernommen. Trotzdem habe sie mit ihren Partnern für das Logistikzentrum den Abbruch sämtlicher Gebäude der ehemaligen Papierfabrik angestrebt.

Das Anliegen, das Industrieareal maximal auszunutzen, sei zwar nachvollziehbar, wiege aber weniger als die grosse Bedeutung des Baudenkmals, heisst es in dem Entscheid der Baudirektion, der der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vorliegt.

Das Abbruchverbot für das Kesselhaus verunmögliche eine gewinnbringende Nutzung des ausgesprochen grossen Areals nicht. Ein Erhalt des Baudenkmals könne der Migros und ihren Partnern zugemutet werden.

Das Logistikvorhaben an der Grenze zum Kanton Solothurn befindet sich momentan in der Schwebe. Der Kanton Solothurn befürchtet Mehrverkehr. Der Bundesrat ordnete an, dass die beiden Kantone den Konflikt im Gespräch lösen sollen. Kommt keine gütliche Einigung zustande, entscheidet der Bund am Ende.

Die Papierfabrik in Utzenstorf wurde 2017 geschlossen. Die Genossenschaft Migros Aare erwarb das Areal als strategische Landreserve. Bis auf das Kesselhaus sind mittlerweile alle Gebäude der ehemaligen «Papieri» verschwunden.