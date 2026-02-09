Kim Kardashian und Lewis Hamilton gemeinsam beim Super Bowl

Keystone-SDA

Reality-TV-Star Kim Kardashian und Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton haben gemeinsam den Super Bowl besucht und damit Spekulationen über eine mögliche Beziehung weiter angeheizt. Beide sassen bei dem NFL-Finale in Santa Clara am Sonntagabend (Ortszeit) nebeneinander auf der Tribüne und wurden dabei von Fernsehkameras erfasst.

(Keystone-SDA) Zuletzt hatten mehrere internationale Medien über Treffen der US-Amerikanerin und des Briten berichtet und eine angebliche Beziehung ins Spiel gebracht. Unter anderem war von gemeinsamen Aufenthalten in Grossbritannien und Frankreich die Rede. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es bislang nicht.

Weder Kardashian noch Hamilton haben sich öffentlich oder über soziale Netzwerke zu ihrem Verhältnis geäussert. Auch nach dem gemeinsamen Auftritt beim Super Bowl blieben Stellungnahmen aus. Die beiden kennen sich seit mehreren Jahren und wurden bereits in der Vergangenheit bei gemeinsamen Veranstaltungen gesehen.