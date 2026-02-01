Kind wird bei Kollision mit Auto in Bellach SO schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein achtjähriger Bub auf einem Trottinett ist in Bellach SO am Samstag von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Ein Helikopter der Rega flog das Kind in ein Spital.

(Keystone-SDA) Der Unfall geschah kurz vor 15.00 Uhr, wie die Kantonspolizei Solothurn am Sonntag mitteilte. Ein Mann sei mit seinem Auto auf der Marktstrasse unterwegs gewesen. Bei den dortigen Mehrfamilienhäusern sei er nach links abgebogen, um auf einen Parkplatz der Liegenschaften zu gelangen.

Gleichzeitig waren zwei Buben mit Kinder-Trottinetten auf dem nördlichen Trottoir der Marktstrasse unterwegs, wie die Kantonspolizei berichtete. Aus noch zu klärenden Gründen sei es im Bereich des Trottoirs beziehungsweise der Parkplatzzufahrt zu einer Kollision zwischen dem Auto und einem der Kinder gekommen.

Neben der Polizei und der Staatsanwaltschaft standen zwei Ambulanzteams, ein Notarztteam, eine Rega-Crew und ein Abschleppunternehmen im Einsatz. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft nahmen Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache auf.