The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Kioskkonzern Valora hält Umsatz auf Rekordniveau – mehr Gewinn

Keystone-SDA

Der Kiosk- und Brezelkönigkonzern Valora hat im ersten Halbjahr 2025 beim Umsatz das Rekordniveau des Vorjahres gehalten. Getrieben wurden die Verkäufe erneut vom Geschäft mit Schnellverpflegung und Kiosken, insbesondere in den Kategorien Lebensmittel und Tabakwaren.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Der Gesamtumsatz belief sich auf 1,4 Milliarden Franken und lag damit währungsbereinigt auf Vorjahreshöhe, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der Betriebsgewinn (EBIT) stieg um 1,4 Prozent auf 43,7 Millionen Franken.

Als Treiber hebt Valora die konsequente Umsetzung seiner sogenannten «Foodvenience»-Strategie hervor, die frische Verpflegung zum Mitnehmen mit dem Convenience-Retail-Geschäft verbinden soll. Im Detailhandel mit den Avec-Läden und K Kiosks verzeichneten Lebensmittel und Tabakwaren das grösste Umsatzplus.

Zudem baute der Kiosk-Konzern seine Präsenz in Deutschland aus: Bis Sommer 2026 sollen über 80 ServiceStore-Standorte der Deutschen Bahn unter der Marke Avec neu eröffnet werden.

Auch im Food-Service-Geschäft mit den Marken BackWerk, Ditsch und Brezelkönig erzielte Valora den Angaben zufolge ein solides Ergebnis. Die Brezelbäckerei Ditsch legte insbesondere im deutschen Markt zu. In den USA wurde die 2024 eröffnete zweite Ditsch-Produktionsstätte in Cincinnati weiter hochgefahren.

Internationale Anerkennung erhielt Valora für den Avec-Flagship-Laden an der Zürcher Freiestrasse: Das Shop-Konzept «The Kitchen» wurde als erster Detailhändler im deutschsprachigen Raum mit dem Titel «European Convenience Retailer of the Year» ausgezeichnet.

Valora gehört seit 2022 zum mexikanischen Getränke- und Handelskonzern Fomento Económico Mexicano (Femsa). Femsa ist einer der weltweit grössten Betreiber von Convenience-Geschäften und auch Mehrheitsaktionär des Brauereikonzerns Heineken.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
13 Likes
14 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
12 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
30 Likes
57 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft