Klausenpass öffnet bereits am 1. Mai

Keystone-SDA

Der Klausenpass wird früher als geplant für den Verkehr freigegeben. Die Wintersperre endet am 1. Mai. Das sind rund zwei Wochen früher als ursprünglich vorgesehen.

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(Keystone-SDA) Damit ist der 1948 Meter hoch gelegene Klausenpass, der Uri mit Glarus verbindet, ab Freitagmorgen um 8 Uhr wieder befahrbar, wie die Urner Baudirektion am Dienstag mitteilte. An den übrigen Urner Alpenpässen laufen die Arbeiten weiter. Als nächster Pass dürfte laut dem Communiqué Mitte Mai der Gotthardpass folgen. Bereits seit vergangenem Freitag ist der Oberalppass wieder offen.

Unmittelbar nach der Öffnung starten am Klausenpass Bauarbeiten. Laut der Baudirektion wird zwischen der Passhöhe und dem Urnerboden im Gebiet Schlierenegg eine talseitige Stützmauer saniert. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis im Oktober und kosten eine Million Franken, wie es hiess. Im Baustellenbereich wird der Verkehr mit einer Ampel geregelt.