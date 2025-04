Klausenpass ist ab Freitag wieder offen

Keystone-SDA

Der Klausenpass ist ab Freitag um 12 Uhr wieder für den Verkehr geöffnet. Bereits offen ist der Oberalppass zwischen Andermatt und Sedrun.

(Keystone-SDA) Obwohl auf der Furka noch viel Schnee liege, werde auch der Furkapass am 2. Mai teileröffnet, teilte die Urner Baudirektion am Mittwoch mit. Die Strasse werde am 2. Mai um 8 Uhr Uhr bis Tiefenbach offen sein. Die ganze Verbindung von Uri ins Wallis solle Ende Mai geöffnet werden, hiess es weiter.

Am Sustenpass dauert die Wintersperre voraussichtlich bis Mitte Juni, am Gotthardpass bis Mitte Mai, so die Baudirektion.

Alle Termine hängen vom Wetter ab und können sich um bis zu zwei Wochen verschieben. Die Urner Baudirektion rät, sich vor jeder Passfahrt über den aktuellen Strassenzustand zu informieren.