Kleinkind stürzt in Affeltrangen TG in Bach und verletzt sich

Keystone-SDA

Ein einjähriger Bub ist am Freitag in Affeltrangen TG in einen Bach gefallen und dabei verletzt worden. Die Rega flog ihn ins Spital, wie die Thurgauer Kantonspolizei am Samstag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Wie es weiter heisst, wurde die Notrufzentrale gegen 17.00 Uhr darüber informiert, dass ein Kind in einen Bach gefallen sei und von einer Drittperson gerettet worden sei. Die Hintergründe des Unfalls werden derzeit von der Kantonspolizei Thurgau untersucht.